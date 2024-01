Muitas bandeiras e até... um 'Siii': portugueses apoiaram Nuno Borges na vitória histórica no Open da Austrália

A carregar o vídeo ...

Foram muitas as bandeiras de Portugal que se viram este sábado na Show Court Arena enquanto Nuno Borges, após conseguir o apuramento histórico para os oitavos de final do Open da Austrália , falava à Eurosport: "Ainda não consigo acreditar. Que grande jogo. Nunca esperei estar aqui, mas cá estou eu: segunda semana do Open da Austrália. Quem diria...", referiu o tenista, que recebeu o apoio das bancadas ao longo das 3 horas e 5 minutos da partida. (: Eurosport)