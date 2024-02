«Muito difícil»: saiba o que faz desesperar Trubin

A carregar o vídeo ...

Trubin chegou no verão para defender as balizas do Benfica e, desde logo, dedicou-se a tentar aprender português. Já algumas vezes partilhou esses momentos, nas redes sociais, mas parece que a tarefa não é fácil. Esta terça-feira, dia em que o plantel de Roger Schmidt está de folga, o guardião partilhou um vídeo em que tinha de associar frases a imagens, mas fez um desabafo: "Muito difícil", referiu o habitual titular da baliza dos encarnados.