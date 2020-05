A carregar o vídeo ...

Neymar está no Brasil quase desde o início da pandemia e apesar de o campeonato francês já estar terminado o avançado do Paris SG ainda terá de regressar à Europa nas próximas semanas ou meses para os jogos da Liga dos Campeões e conta com uma equipa de profissionais que o ajudam a manter a forma sem sair de casa. [Vídeo: Youtube].