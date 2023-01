Mulher compra bilhete para a primeira fila de jogo dos Lakers e tenta seduzir LeBron James

A carregar o vídeo ...

A imprensa internacional conta que uma modelo britânica chamada Sophie O’Neill pagou uma fortuna para se sentar na primeira fila num jogo dos Lakers com os Houston Rockets e poder manter contacto visual com LeBron James. E aparentemente conseguiu. As câmaras de televisão captaram o momento em que a mulher lhe lança um olhar sedutor, com o jogador a reagir com um sorriso tímido... (Vídeo Twitter)