Lorena Bernal, mulher de Mikel Arteta, fez o ponto de situação sobre a reação do treinador do Arsenal ao coronavírus. Num vídeo partilhado na página do Instagram, Lorena afirma que não existe "nada de alarmante" com o técnico dos gunners e deixa uma garantia: "Os sintomas nunca o impediriam de ir trabalhar". [Vídeo: Instagram]