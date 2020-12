Mulher de Bruno Fernandes mostra vídeo do casamento e craque do United não se fica

A carregar o vídeo ...

"Nove anos de namoro, cinco anos de casados, dois filhos. Parabéns meu amor que continuemos assim por muitos mais". As palavras são de Ana Pinho, mulher de Bruno Fernandes, que esta quarta-feira partilhou um vídeo do casamento, o qual o craque do Manchester United logo respondeu: "5 anos de muito amor, mas este casamento merece um vídeo melhor. Temos mesmo que festejar outra vez", escreveu