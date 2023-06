Mulher de Djokovic partilha imagens das férias do casal no Açores: «Adorei»

A carregar o vídeo ...

Novak Djokovic rumou aos Açores para desfrutar de umas merecidas férias depois de ganhar o torneio de Roland Garros e a mulher do tenista sérvio partilhou agora imagens dos melhores momentos vividos pelo casal no arquipélago português. "Piscas os olhos e a vida passa. Este foi o meu desejo de aniversário - passeios nos Açores e observação de golfinhos com o meu cavaleiro, Novak Djokovic. Adorei", escreveu Jelena Djokovic no Instagram.