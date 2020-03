Mulher de Garay de lágrimas nos olhos: «Verdade que há ainda quem não esteja ciente da situação?»

A carregar o vídeo ...

Ezequiel Garay é um dos futebolista da liga espanhola que está infetado com coronavírus e a sua mulher Tamara Gorro tudo tem feito para alertar as pessoas para a gravidade da pandemia de Covid-19, mas ainda há muitos que não seguem as recomentações. De coração partido e lágrimas nos olhos, Tamara partilhou esta segunda-feira mais uma mensagem sobre o coronavírus, em que refere que costuma ser sempre positiva, mas que desta vez está "em pânico" pela sua família, afetada pelo coronavírus, principalmente pelos avós. "Verdade que há ainda quem não esteja ciente da situação?", questiona, pedindo a todos para cumprir à risca as indicações das autoridades, afirmando que também ela está cheia de saudades dos filhos que estão longe mas de forma a prevenir o contágio ficará mais "não sei quanto tempo" sem os ver.