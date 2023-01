A carregar o vídeo ...

Rafael Nadal foi, esta quarta-feira, eliminado na segunda ronda do Open da Austrália pelo norte-americano Mackenzie Mcdonald, num encontro onde mostrou visíveis dificuldades físicas e acabou mesmo por ser assistido pela equipa médica à passagem do segundo set, um momento durante o qual nem a sua mulher, Maria Francisca Perello, conseguiu segurar as lágrimas. (: Twitter)