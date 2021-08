A carregar o vídeo ...

Rui Patrício estava em Roma e a família em Inglaterra, mas todos se juntaram, finalmente, nas últimas horas. Vera Patrício, a mulher do guarda-redes internacional português, mostrou nas redes sociais como foi o reencontro do jogador com os filhos. "Depois de um mês separados, agora sim estamos completos", escreveu a psicóloga. (Vídeo Instagram)