Mulher de Salvio diverte-se em Itália enquanto futebolista volta aos treinos após ter tido Covid-19

Salvio é um jogadores do plantel do Boca Juniors já recuperado da infeção de Covid-19, depois de, no final de agosto, a equipa de Buenos Aires ter sido afetada por um surto do novo coronavírus . E enquanto o futebolista regressa aos treinos, a mulher, Magali Aravena, está com os filhos, Valentino e Chloé, de férias em Itália, antes de visitar Portugal, como a própria confirmou nas redes sociais.