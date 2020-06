A carregar o vídeo ...

O momento caricato aconteceu aos 52 minutos do Maiorca-Barcelona : mesmo com o jogo a ser disputado à porta fechada, um adepto conseguiu entrar no estádio e invadir o relvado para tirar fotografias com os seus ídolos. No final, o jovem explicou como tinha planeado a invasão de campo e o que a mãe lhe disse ao telefone depois de saber da multa de 2 mil euros