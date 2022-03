Mundiais de pista coberta fecham com mais um incrível recorde do Mundo de Mondo Duplantis

A carregar o vídeo ...

Depois dos novos máximos fixados por Yulimar Rojas (15,74 metros no triplo salto) e Grant Holloway (7,29 segundos nos 60 metros barreiras), os Mundiais de pista coberta de Belgrado fecharam com um novo recorde, agora no salto com vara. O autor do feito foi o intratável Mondo Duplantis, que à sua terceira tentativa logrou superar a barreira nos 6,20 metros. O sueco, de 22 anos, passa a ter quatro melhores marcas da história, sendo que o rival mais próximo é Renaud Lavillenie, com 6,16. Até onde pode chegar? O céu é mesmo o limite...