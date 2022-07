Mundiais: Devon Allen desqualificado na final dos 110m barreiras por causa de... um milésimo

A carregar o vídeo ...

A final dos 110 metros barreiras dos Mundiais de atletismo, disputada esta madrugada em Eugene, nos Estados Unidos, foi pródiga em momentos para destacar. Primeiro foi a lesão na ativação de Hansle Parchment, que o afastou da possibilidade de juntar o ouro olímpico ao ouro no Mundial. Depois, com menos um à partida, foi a vez do drama bater à porta do seguinte na lista de favoritos, o norte-americano Devon Allen.



Tudo por causa do tempo de reação ao tiro de partida, que foi mais rápida do que o que o décimo de segundo (0.100 segundos) que o regulamento permite. Ora, naquele momento, Allen foi um milésimo de segundo (0.001 segundos) mais rápido do que esse limite. Sim, leu bem, um milésimo de segundo. E isso foi quanto baste para ver cartão vermelho e ficar fora da prova. Regras são regras...