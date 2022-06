Mundial de 3x3 em basquetebol termina com... pedido de casamento

A carregar o vídeo ...

O Mundial de 3x3 de basquetebol terminou com um momento... de ternura. Terminada a prova, a seleção lituana masculina preparava-se para receber a medalha de prata quando Marijus Uzupis decidiu surpreender tudo e todos e fazer um pedido de casamento a uma compatriota da equipa feminina, Martin Petrenaita. Entre lágrimas e abraços, as duas seleções do país juntaram-se para celebrar as duas ocasiões. [Vídeo: FIBA3x3]