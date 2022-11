Mundial de hóquei: espectáculo de dança foi suspenso instantes antes do Argentina-Portugal

A carregar o vídeo ...

Entre o jogo de França e Itália, do Mundial de hóquei em patins, a organização tinha agendado um espectáculo de dança com efeitos pirotécnicos. Porém, o jogo foi para prolongamento e penáltis e atrasou-se. A organização manteve o plano e iniciou o espectáculo já com a seleção portuguesa dentro a querer aquecer. Nestas imagens vemos Carmelo Paniagua, presidente da federacao espanhola e chairman da world skate, a discutir com um elemento da organização. O espectáculo acabou por ser suspenso.