Dez anos depois, o Mundial de Superbikes voltará a ter um vídeojogo. O anúncio foi feito esta quinta-feira, com o lançamento de um trailer que deixa água na boca. E um dos primeiros circuitos a aparecer é mesmo o do Estoril... A data de lançamento prevista é 15 de setembro, estando previsto estar disponível em PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam.