Muricy Ramalho conquistou a Libertadores e o Brasileirão e quer o técnico português do Palmeiras no escrete. "Tem de ser sempre o melhor do país, tem de ser o Abel. Já está acostumado ao futebol brasileiro", garantiu o reputado treinador brasileiro, de 67 anos, no programa 'Último Lance'. [Vídeo: TNT Sports]