Murilo após regresso nos sub-23 do Gil Vicente: «Voltei a sentir aquele frio na barriga»

Murilo voltou a jogar pelos sub-23 do Gil Vicente, esta terça-feira, em Braga, na Liga Revelação, onde alinhou a 1.ª parte. O último jogo do extremo brasileiro tinha sido no Estádio do Bessa a 15 de janeiro, no empate a uma bola da 18.ª jornada da Liga 2021/22, onde sofreu uma grave lesão num joelho que o obrigou a um longo processo de recuperação que agora se completa. O jogador falou do mesmo aos meios do próprio clube.