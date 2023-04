Música de Quim Barreiros deu lugar a dança antes do jantar na Festa do Basquetebol

A carregar o vídeo ...

Para além das tabelas, na Festa do Basquetebol há espaço para o convívio e para... a dança. Que o diga Gonçalo Teixeira, dos Sub-16 do Algarve, que deu um 'pesinho de dança' com uma das funcionárias da cantina da Escola Básica Francisco Cabrita, onde são servidas muitas das refeições do evento, ao som de 'A garagem da Vizinha', de Quim Barreiros. [Vídeo: Associação de Basquetebol do Algarve]