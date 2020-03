Música, halteres e muita vontade: Marcos Acuña mostra como manter a forma física em casa

A carregar o vídeo ...

São muitos os casos de futebolistas que partilham, durante este período de interrupção por tempo indeterminado do campeonato português face ao surto de coronavírus, nas redes sociais, exercícios para manter a forma física. Este sábado foi a vez de Marcos Acuña. O lateral do Sporting publicou, na página do Instagram, alguns exercícios que faz na companhia, sempre, do seu preparador físico, Fran Silva. [Vídeo: Instagram / Marcos Acuña]