Musical ‘Conquista o sonho’ continua a dar que falar

Federação Portuguesa de Futebol divulgou o 2.º vídeo clip do musical infanto-juvenil "Conquista o teu sonho". O espectáculo vai correr as salas de norte a sul do país e, neste segundo clip, as estrelas são as jogadoras da Seleção Nacional, Cláudia Neto, Ana Borges e Andreia Norton, o Selecionador Nacional Fernando Santos, o capitão da seleção de Futebol de Praia, Madjer, o internacional português João Mário e o capitão da Seleção A de Futsal, Ricardinho.