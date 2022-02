A carregar o vídeo ...

O MVP do All Star Game, evento que vai ter lugar no dia 20 deste mês, em Cleveland, vai receber o 'Prémio Kobe Bryant', um troféu que foi esta quinta-feira apresentado pela NBA e que visa homenagear o antigo jogador, que morreu há dois anos num acidente de helicóptero, na Califórnia. (Vídeo NBA)