De quarentena em casa, Frederico Morais aproveitou o tempo de sobra que tem no presente para lançar um novo clip. "My Place" é uma produção das melhores sessões de pré-temporada de Kikas, com ondas do norte ao Sul do país, e que mostram o nível com que o surfista português se preparava para atacar o regresso ao WCT e também a estreia olímpica.