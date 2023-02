A carregar o vídeo ...

Na Austrália parece haver um novo provérbio: gaivotas em terra e... tempestade na baliza! Em Melbourne, a equipa da casa venceu por 3-1, fazendo último golo da partida já nos descontos com a ajuda preciosa do defesa adversário, Surman, e do guarda-redes Sail. Houve uma desconcentração de ambos, a que não terá ajudado a presença animal no relvado, que levou a formação onde atua o português Roderick Miranda a triunfar por uma margem mais alargada diante do 4

Wellington Phoenix.