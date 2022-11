Na Bielorrússia, um jogador marcou um golo e pediu a namorada em casamento logo a seguir... mas o segurança não queria deixar!

A carregar o vídeo ...

Uma das imagens mais insólitas do ano aconteceu na 1ª Liga da Bielorrússia, no último sábado. O Smorgon recebeu e venceu o Volna, por 2-0, com o segundo golo a ser marcado ao minuto 85 por Vladislav Shubovich. O jogador que entrou em campo aos 68 minutos aproveitou a ocasião, em pleno encontro, para se ajoelhar e pedir a namorada em casamento, com os colegas de equipa à sua volta. Quem não se apercebeu da situação foi um segurança local que o tentou impedir! A situação teve a condescendência do árbitro que intercedeu pelo jogador que ouviu o tão desejado 'sim' da futura esposa.