Na Coreia do Sul, os treinadores convivem a jogar golfe e os árbitros explicam os erros

A carregar o vídeo ...

José Morais foi eleito o melhor treinador do campeonato da Coreia do Sul, uma votação que contou com a participação dos outros técnicos. Nesta entrevista a Record, o português contou que é normal os treinadores encontrarem-se para conviver e que algumas reuniões até têm os árbitros a explicarem os erros que cometeram. [Entrevista: David Novo/Imagem: André Germano]