Portugal arrancou da melhor forma a 2.ª fase da pré-qualificação para o EuroBasket'2025, com uma vitória sobre a Roménia (59-75) em Ploiesti. Neemias Queta, na sua estreia pela Seleção Nacional, assinou uma excelente exibição com 20 pontos, 10 ressaltos e três desarmes de lançamento. Veja aqui alguns dos principais lances do poste português.