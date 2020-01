Na Holanda há um insólito campeonato de ciclismo... contra um vendaval

A carregar o vídeo ...

A Holanda foi palco este fim de semana de mais uma edição de um dos mais peculiares campeonatos de ciclismo do Mundo. Dá pelo nome de Oosterscheldekering Storm Surge Barrier e é uma prova na qual cerca de 200 ciclistas se desafiam ano após ano perante um forte vendaval em sentido contrário. Normalmente a prova realiza-se no dia mais ventoso do ano, com rajadas superiores a 100 km/h - apenas se realiza se estas estiverem acima dos 50 km/h -, e premeia aquele que for o mais rápido a fazer um percurso de apenas 8,5 quilómetros. As imagens acima mostram a dureza de todo este insólito desafio...