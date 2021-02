A carregar o vídeo ...

José Luis Mendilibar é um dos técnicos que mais tempo leva no mesmo clube no Big 5 europeu - comanda o Eibar desde 2015 - e foi com esse estatuto que este sábado, depois do jogo com o Elche - onde perdeu por 1-0 -, soltou uma frase que está a dar que falar no país vizinho.