Nadal e Ruud minutos antes da final de Roland Garros: o que se vê mostra bem a diferença

Rafael Nadal conquistou este domingo pela 14.ª vez na carreira o Grand Slam francês, ao vencer de forma clara a final diante do norueguês Casper Ruud em três sets, com parciais de 6-3, e 6-3 e 6-0, num jogo decidido em duas horas e 18 minutos. Na conta de Twitter de Roland Garros foram divulgadas imagens dos dos finalistas antes de entrarem em court e as imagens... dizem muito [Vídeo Twitter Roland Garros]