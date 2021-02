Nadal 'foge' da sala de imprensa após... sofrer câimbra

A carregar o vídeo ...

Rafa Nadal protagonizou um momento insólito após a derrota diante de Stefanos Tsitsipas, nos quartos-de-final do Open da Austrália, quando a meio da sua conferência de imprensa se levantou e... saiu da sala. Tudo por causa de uma câimbra, que o deixou visivelmente dolorido, como se pode ver pela sua reação. Já recuperado, Nadal regressou momentos depois e justificou a sua 'fuga' de uma forma peculiar. "Foi uma câimbra. Decidi sair porque daquela vez que me aconteceu o mesmo, no US Open, tentei alongar, quase caí da cadeira e fizeram muitos memes. Doeu-me muito mais, mas pelo menos impedi alguma coisa", atirou entre risos o espanhol.