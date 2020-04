Nadal não se entendia com o Instagram e até Murray o gozou

A carregar o vídeo ...

Rafa Nadal deu esta tarde aos fãs do ténis vários momentos para mais tarde recordar, quando decidiu iniciar um direto com perguntas e respostas. A meio desta iniciativa, o espanhol quis adicionar Roger Federer à conversa, mas a tarefa estava complicada (por falta de jeito de Rafa, ao que parece). De tal forma que até Andy Murray surgiu em cena para o gozar. "Isto é brilhante. Consegue ganhar 52 Roland Garros mas não sabe trabalhar com o Instagram", escreveu o britânico nos comentários, provocando gargalhadas gerais.