Nadal pede silêncio e mulher na bancada responde-lhe com o dedo do meio

A situação, insólita, aconteceu no Open da Austrália. Rafael Nadal, que se preparava para servir, pediu silêncio ao público que estava nas bancadas, mas uma mulher irritou-se e mostrou-lhe o dedo do meio. Acabou por ser expulsa do recinto. Depois, na conferência de imprensa o tenista espanhol falou sobre o sucedido: "Não percebi o que ela estava a dizer, só vi que gritava e de repente mostrou-me o dedo", disse divertido o jogador, que, em três sets. (Vídeo Twitter/Eurosport)