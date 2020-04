A carregar o vídeo ...

Sem competições, os desportistas entretêm-se com as mais variadas atividades. O tenista espanhol Rafael Nadal, detentor de 19 títulos em torneios do Grand slam, foi até à cozinha fazer um bolo, mas não foi tarefa fácil. Como o próprio reconheceu no Instagram "seria mais fácil estar em Monte Carlo a treinar três horas por dia..." (Instagram)