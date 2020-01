A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez publicou esta quarta-feira no Instaram imagens a divertir-se na neve com Eva, Mateo e Alana Martina. "Let it snow, let it snow, let it snow", escreveu a namorada de Cristiano ronaldo na legenda. Imagens que já receberam milhares de 'likes' em poucos minutos.