A carregar o vídeo ...

A seleção da Liga norte-americana de futebol (MLS) venceu na madrugada desta quinta-feira a formação do campeonato mexicano, por 3-2, no desempate através de grandes penalidades, apesar de Nani ter desperdiçado um penálti, após a igualdade 1-1 no tempo regulamentar. [Créditos: Youtube/Major League Soccer]