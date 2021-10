Nani faz história no Orlando City com mais um golo na MLS

A carregar o vídeo ...

Nani marcou, na madrugada desta segunda-feira, de cabeça o golo inaugural do Orlando City no empate (2-2) frente aos New England Revolution, em jogo da Conferência Este da MLS. Com esta finalização, o internacional português chegou aos 10 golos esta temporada no campeonato norte-americano e tornou-se no segundo jogador da história do clube a atingir os dois dígitos de golos marcados em mais do que uma época na MLS. [Vídeo: Orlando City]