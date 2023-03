Nani, João Félix, Rafael Leão e até Jéssica Silva: 'IShowSpeed' não passou despercebido na visita a Alvalade

A carregar o vídeo ...

Chama-se Darren Watkins Jr., mas é mundialmente conhecido pelo alias 'IShowSpeed', e esteve na última quinta-feira em Lisboa para assistir, nas bancadas do Estádio José Alvalade ao Portugal-Liechtenstein, jogo da fase de qualificação para o Euro'2024. Para quem segue o dia-a-dia deste 'influencer' norte-americano, sabe o quão fã de Cristiano Ronaldo ele é. Viajou até à Arábia Saudita só para ver o craque português alinhar pelo Al Nassr e agora conheceu a capital portuguesa com o intuito de finalmente conhecer pessoalmente o capitão da Seleção Nacional... desejo não conseguiu realizar uma vez mais.



Mas nem tudo foi negativo nesta viagem a Lisboa. 'IShowSpeed' foi presenteado com uma camisola do Sporting, assistiu ao encontro da equipa das quinas na companhia dos ex-internacionais lusos Jorge Andrade e Nani, tirou centenas de fotos e distribuiu autógrafos como se fosse um ícone do futebol mundial. Nos camarotes do Estádio de Alvalade trocou alguns minutos de conversa com Jéssica Silva, jogadora do Benfica e internacional pela Seleção feminina de futebol que também conheceu pessoalmente pela primeira vez.



Mas o melhor ficou guardado para o final da noite. Depois de já ter feito algumas lives com Rafael Leão através das redes sociais, 'IShowSpeed' teve ontem a oportunidade de privar de perto com o craque do AC Milan, com quem trocou alguns passos de dança. Depois, seguiu-se o encontro com João Félix. O avançado do Chelsea pregou uma partida a 'IShowSpeed' e o YouTuber soltou... o lado animal que tem em si.