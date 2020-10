A carregar o vídeo ...

Nani marcou um golo, de penálti, no empate dos Orlando City em Nova Iorque, contra os RedBull New York (1-1). Um golo determinante para que a formação de Orlando carimbasse o apuramento para o playoff da MLS pela primeira vez na sua história, quando ainda há quatro encontros por disputar. Há 12 jogos que a equipa do português não perde. (Vídeo Twitter)