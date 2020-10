Nani oferece camisola autografada a Pelé e associa-se ao combate à Covid-19 

A carregar o vídeo ...

Nani é a mais recente estrela a juntar-se ao movimento #PelegacyJerseyExchange, que através de uma troca de camisolas em colaboração com a Fundação Pelé visa homenagear a lenda brasileira no ano do seu 80.º aniversário (bem como os 50 anos da conquista do Mundial'1970) e angariar fundos para a luta contra a Covid-19 no Brasil - Kylian Mbappé, Zico, Rivelino e Roger Milla também já enviaram as suas camisolas, que serão leiloadas no final do ano. Através da sua conta oficial de Instagram, Nani publicou um vídeo no qual dedica uma camisola autografa por si a Pelé e deixa ainda uma mensagem ao 'rei'. [Vídeo: Instagram]