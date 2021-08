A carregar o vídeo ...

Começou no banco de suplentes... mas foi ele quem evitou a derrota do Orlando City na madrugada deste domingo ao marcar o único golo da formação de Florida no empate (1-1) diante do FC Cincinnati. O extremo português entrou na partida aos 55 minutos e aos 56' rematou colocado, de pé esquerdo, para o fundo das redes defendidas por Vermeer. [Vídeo: MLS]