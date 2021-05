A carregar o vídeo ...

Nani começou a temporada de 2021 com a corda toda. Depois de ter ficado em branco na partida de estreia, o português marcou pelo segundo jogo consecutivo, uma vez mais com um golaço (agora diante de Cincinnati) a fazer lembrar os melhores tempos do jogador formado no Sporting, que agora brilha nos Orlando City aos 34 anos.