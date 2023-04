A carregar o vídeo ...

O Nantes recebeu e venceu o Lyon, por 1-0, e qualificou-se para a final da Taça de França. No Estádio de la Beaujoir, houve invasão de campeão e os adeptos festejaram no relvado após o apito final o apuramento, 'assaltando' autenticamente as camisolas aos seus heróis, com quem festejaram.