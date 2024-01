A carregar o vídeo ...

Quais são as probabilidades de seguir no trânsito e de o carro que pára ao seu lado ser conduzido por Lionel Messi? Poucas, certamente. Mas aconteceu com estes adeptos, aparentemente argentinos, em Miami. O craque abriu a janela do lado do pendura e acedeu autografar uma camisola da seleção da Argentina... (Vídeo TNT Sports Brasil/Twitter)