Darwin Nuñez continua a ser vítima da marcação 'cerrada' dos adeptos ingleses. Agora, nas redes sociais, tem ganho destaque um vídeo do treino da seleção uruguaia, no qual é possível ver-se o momento em que o avançado do Liverpool, depois de recuperar a bola, atira um remate de forma totalmente falhada...