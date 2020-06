«Não aguento mais»: levou uma tareia em cinco minutos, ignorou treinador e desistiu

A carregar o vídeo ...

O lutador norte-americano Max Rohskopf viu-se este fim de semana envolvido numa enorme polémica no universo do UFC, ao desistir do combate com Austin Hubbard ao cabo de apenas dois assaltos. A situação deu que falar porque, apesar do estado visivelmente em má condição, Rohskopf foi 'desafiado' pelo seu treinador a continuar, que parecia pouco importado com a condição física do pupilo. Nesse segundo assalto, refira-se, o lutador norte-americano levou 45 golpes em cinco minutos, a uma média de um golpe a cada seis segundos.



De notar que este tema motivou uma forte discussão no seio da modalidade e até Dana White, o homem forte do UFC, saiu em defesa do 'seu' lutador, considerando que ninguém tem o direito de o julgar por ter tomado aquela decisão em prol do seu bem estar físico.