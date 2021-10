«Não é possível isso»: a mensagem de Bruno Fernandes que deixou brasileiro incrédulo

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes falava na 'flash-interview' após o jogo frente à Atalanta, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, quando atendeu ao pedido de um jornalista brasileiro da 'TNT Sports' que perguntou ao médio português se podia enviar uma mensagem de parabéns a um YouTuber... luso-descendente. Mais tarde, Casimiro, o destinatário da mensagem do ex-Sporting, não queria acreditar no presente que havia recebido. "Não é possível...", escreveu no 'Twitter'. [Vídeo: TNT Sports]