Não é só o Japão que é exemplo: adeptos ganeses limparam o estádio após o jogo no Mundial

Foi notícia o voluntarismo japonês após cada jogo dos nipónicos no Mundial'2022 mas os ganeses não quiseram ficar atrás. Os adeptos da seleção africana até saíram cabisbaixos com a eliminação da prova no Qatar mas disseram presentes na hora de limpar o Estádio Al Janoub. Após o apito final diante do Uruguai, os fãs ganeses arregaçaram as mangas e ajudaram a deixar tudo como antes da abertura do recinto.