Luís Castro confirmou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que Cristiano Ronaldo não vai estar no próximo jogo do Al Nassr frente ao Al Duhail para a Liga dos Campeões Asiática (amanhã, 18h00) e, pelo meio, irritou-se com um jornalista ao comentar a gestão física do capitão da Seleção Nacional. (Vídeo: Twitter)